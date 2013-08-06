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الحرس الوطني قدم العزاء في شهيد الواجب واطمأن على صحة المصاب

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الحرس الوطني قدم العزاء في شهيد الواجب واطمأن على صحة المصاب الحرس الوطني قدم العزاء في شهيد الواجب واطمأن على صحة المصاب
 
الرائد بدر سعد رويشد والملازم أول مسلم فالح العبار خلال زيارتهم وكيل ضابط عوض مجبل عوض
وفد الحرس خلال تقديم واجب العزاء في الفقيد الرقيب سيف سالم محمد
قام وفد من الحرس الوطني برئاسة وكيل الحرس الوطني بتكليف اللواء الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي بتقديم واجب العزاء ونقل تعازي القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني في الفقيد الرقيب سيف سالم محمد الذي وافته المنية إثر حادث مروري أثناء تنفيذه لواجبه العسكري، داعين المولى عز وجل أن يجعل مثواه مع الصديقين والشهداء والابرار وحسن أولئك رفيقا.

من ناحية أخرى قام ركن أول علاقات عامة بمديرية التوجيه المعنوي بالحرس الوطني الرائد بدر سعد رويشد يرافقه الملازم أول مسلم فالح العبار من مديرية التوجيه المعنوي بزيارة لوكيل ضابط عوض مجبل عوض الذي أصيب في نفس الحادث. واطمأنوا من الفريق الطبي على صحة المصاب، حيث بينوا ان حالته جيدة، ونقلوا اليه تمنيات قادة الحرس الوطني له بالشفاء العاجل، واكدوا حرص القيادة على رعاية المنتسبين ووضع سلامتهم في بؤرة الاهتمام.كما شدوا من أزره، داعين له بموفور الصحة والعافية ليعاود استئناف واجبه في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه. من جهته شكر المصاب عوض مجبل عوض هذه الزيارة التي رفعت كثيرا من روحه المعنوية، مثمنا اهتمام قيادة الحرس الوطني بأبنائها، مؤكدا انه على اتم استعداد لخدمة وطنه والذود عنه.

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