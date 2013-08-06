أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

الخميس: «زكاة كيفان» أطلقت مشروع الأسر المتعففة للمعسرين

Google+ Print
الخميس: «زكاة كيفان» أطلقت مشروع الأسر المتعففة للمعسرين الخميس: «زكاة كيفان» أطلقت مشروع الأسر المتعففة للمعسرين
أكد رئيس لجنة زكاة كيفان بجمعية النجاة الخيرية الشيخ عود الخميس ان اللجنة تحرص على رعاية المعسرين من أهل الكويت ومساعدتهم لتذليل الصعاب التي يتعرض لها بعضهم من الضغوطات التي تقابلهم في حياتهم، مما يجعلهم في حاجة ماسة لمن يساعدهم ويقدم يد العون لهم. وتابع: عكفت لجنة زكاة كيفان على ان تجعل لأهل الكويت نصيبا من خدماتها الجليلة التي تقدمها فتقوم اللجنة بعملها كقنطرة تواصل بين أهل الخير والمحتاجين من أهل الكويت عن طريق مشروع الأسر المتعففة والذي يضم فريق عمل مميزا يقوم ببحث هذه الحالات ومساعدتها.

وبين الخميس ان اللجنة تعمل بجد واجتهاد على مساعدة هذه الشريحة والذين يمرون بأزمات مالية، معتبرا أن التعفف عن الطلب والسؤال، يجب أن تقابله مبادرة من المجتمع للوصول إلى المتعففين، وتقديم العون والمساعدة لهم، مع الحفاظ على كرامتهم، والستر على ضعفهم وحاجتهم للتواصل مع اللجنة 66293044.

واختتم الخميس بحث أهل الخير والمحسنين على دعم هذا المشروع المبارك الذي يهدف إلى خدمة شريحة الكويتيين المعسرين وإدخال الفرحة على قلوبهم، ويمكن المساهمة عبر التبرع في اللجنة مباشرة بكيفان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية