الخميس: «زكاة كيفان» أطلقت مشروع الأسر المتعففة للمعسرين

أكد رئيس لجنة زكاة كيفان بجمعية النجاة الخيرية الشيخ عود الخميس ان اللجنة تحرص على رعاية المعسرين من أهل الكويت ومساعدتهم لتذليل الصعاب التي يتعرض لها بعضهم من الضغوطات التي تقابلهم في حياتهم، مما يجعلهم في حاجة ماسة لمن يساعدهم ويقدم يد العون لهم. وتابع: عكفت لجنة زكاة كيفان على ان تجعل لأهل الكويت نصيبا من خدماتها الجليلة التي تقدمها فتقوم اللجنة بعملها كقنطرة تواصل بين أهل الخير والمحتاجين من أهل الكويت عن طريق مشروع الأسر المتعففة والذي يضم فريق عمل مميزا يقوم ببحث هذه الحالات ومساعدتها.

وبين الخميس ان اللجنة تعمل بجد واجتهاد على مساعدة هذه الشريحة والذين يمرون بأزمات مالية، معتبرا أن التعفف عن الطلب والسؤال، يجب أن تقابله مبادرة من المجتمع للوصول إلى المتعففين، وتقديم العون والمساعدة لهم، مع الحفاظ على كرامتهم، والستر على ضعفهم وحاجتهم للتواصل مع اللجنة 66293044.

واختتم الخميس بحث أهل الخير والمحسنين على دعم هذا المشروع المبارك الذي يهدف إلى خدمة شريحة الكويتيين المعسرين وإدخال الفرحة على قلوبهم، ويمكن المساهمة عبر التبرع في اللجنة مباشرة بكيفان.