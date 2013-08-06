50 فعالية لمحافظة العقيق تطلق في العيد

سعد القابوسي (الباحة)

أعلن رئيس بلدية محافظة العقيق المكلف محمد الغامدي، أن احتفاليات أهالي محافظة العقيق لعيد الفطر المبارك سيقام هذا العام في ثالث أيام عيد الفطر المبارك في موقعين بالمحافظة الساحة الشعبية خاصة بالرجال وحديقة طيبة الاسم خاصة للعوائل والاطفال، بحضور محافظ العقيق غلاب بن غالب العتيبي ومسؤولي المحافظة. وأوضح الغامدي، أن احتفالات محافظة العقيق بالعيد تتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة يتم تنفيذها في موقعين من المحافظة ولمدة عشرة أيام اعتبارا من 3/10/1434هـ، وأكد اهتمام البلدية بإحداث التنوع في فعاليات هذا العام، وإيجاد التميز فيها بما يناسب الشرائح والفئات الاجتماعية كالشباب والأطفال والعائلات، لافتا الانتباه إلى أنه قد تم اختيار الفعاليات بعناية، وتحديد مواقع اقامتها حتى تحقق كل فعالية أهدافها الترفيهية والسياحية والثقافية، وأضاف أن الاحتفال سيحتضن ولأول مرة بمنطقة الباحة شخصيات رياضية كيوسف الثنيان وخالد مسعد، ومبدعين مثل الروائي محمد الشرهان، والشاعر مانع بن شلحاط وشاعر المليون علي بن نايف وشاعر المعنى مرهب البقمي ومبارك ابو علاج، واستعرض رئيس البلدية المكلف مجموعة من الفعاليات التي تقام خلال العيد، مشيرا إلى أنها تشمل الحفل الرسمي لأهالي المحافظة على النحو التالي الساحة الشعبية من بعد صلاة المغرب وتشمل ألعاب الشباب، وسحوبات وجوائز وشخصيات اجتماعية، وشخصيات فنية، وإلى جانب درفت السيارات لفريق المملكة وعروض التزلج وعرض الضوء والصوت، ولقاءات شبابية وشخصيات روائية، وفلكلورات شعبية، ومشاهد تمثيلية كوميدية، ومنشدين، وعدد من الأمسيات الشعرية والمحاورات، التي تضم العديد من عمالقة الشعر بالمملكة، حديقة طيبة الاسم من بعد صلاة العصر وتشمل العابا ومسابقات للاطفال وسحوبات وجوائز على مدار الاحتفال بالاضافة الى مشاهد مسرحية متنوعة طيلة أيام الاحتفال.