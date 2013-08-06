أمير نجران على رأس العمل في العيد والأمانة تجهز مواقع الاحتفال

قايد آل جعرة (نجران)

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران تعليماته للإدارات ذات العلاقة بالاستمرار في العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك بإشراف ومتابعة من سموه الكريم، وذلك لإنجاز الأعمال والمعاملات التي تتطلب الإنجاز خلال الإجازة، كما أصدر سموه تعليماته للمحافظات والمراكز بالاستمرار في العمل خلال الإجازة وتقديم كافة الخدمات وإنجاز المعاملات متمنياً سموه التوفيق للجميع.من ناحية أخرى، تستعد أمانة منطقة نجران لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تجهيز مواقع الاحتفالات الخاصة للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة خلال العطلة، نظراً لما تتميز به المنطقة من مقومات سياحة وتراثية.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق، أن أمانة نجران قامت على إعداد خطة عمل مسبقة لإجازة عيد الفطر وذلك بموقع الاحتفال الذي سوف يكون بالمسرح الروماني بحديقة الملك فهد في غابة سقام جنوب مدينة نجران، وبين الشفق أنه سيتم عرض عدد من العروض والأنشطة المنوعة والعروض الشعبية التي تتميز بها منطقة نجران، وأكد انتهاء تجهيز الإنارات التجميلية بالشوارع وتجهيز الأماكن الجمالية بالمنطقة من حدائق وتشذيب الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء، مشيراً إلى تكثيف جهود النظافة خلال فترة إجازة العيد.