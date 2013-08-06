«مدني» رجال ألمع يحذّر من الألعاب النارية

عبدالله الغالبي (رجال ألمع)

طالبت إدارة الدفاع المدني بمحافظة رجال ألمع جميع أولياء الأمور بمراقبة أبنائهم وخاصة صغار السن وتحذيرهم من الألعاب النارية، وحذرت المواطنين والمقيمين وأصحاب المحلات التجارية من شراء وبيع الألعاب النارية التي تباع في محلات لعب الأطفال وبعض البقالات وعبر الباعة المتجولين، وذلك نظرا لقرب عيد الفطر المبارك، وأوضحت الإدارة أن هذه الألعاب تشكل مخاطر جسيمة وعواقب وخيمة لا تحمد عقباها خاصة أن الحركة الشرائية لهذه الألعاب الخطرة تنشط مع قرب نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكدة على تطبيق الإجراءات النظامية بحق كل من يثبت تورطه في بيع أو تخزين هذه النوعية من المفرقعات والألعاب النارية.