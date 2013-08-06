«نيويورك تايمز»: واشنطن رصدت مكالمة لأيمن الظواهري أمر خلالها بتنفيذ هجمات ضدها

قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، الإثنين، إن الولايات المتحدة أقدمت على إغلاق مقار بعثات دبلوماسية في الشرق الأوسط وأفريقيا بعد رصد اتصالات أمر فيها زعيم تنظيم «القاعدة»، أيمن الظواهري، زعيم فرع التنظيم في اليمن بتنفيذ هجمات اعتبارا من الأحد. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين القول بأن المحادثات التي جرى التنصت عليها جرت بين «الظواهري» الذي خلف أسامة بن لادن في زعامة القاعدة وناصر الوحيشي زعيم تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب المتمركز في اليمن. وأضافت الصحيفة أنها أحجمت في بداية الأمر عن نشر اسمي زعيمي القاعدة بناء على طلب كبار مسؤولي المخابرات، ولكنها نشرتهما، بعد أن كشفت عنهما صحف أخرى. يذكر أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، قالت، خلال المؤتمر الصحفي للوزارة، في وقت سابق، إن قرار استمرار إغلاق بعض السفارات الأمريكية يأتي بسبب الحذر وليس بسبب تهديدات جديدة، مشددة على أن واشنطن ستواصل تقييم وتحليل المعلومات الاستخباراتية المختلفة التي تحصل عليها فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية المحتملة وإجراء التعديلات وفقا للحاجة، وأوضحت أنه تم على ضوء هذه المعلومات الإبقاء على إغلاق 19 سفارة وقنصلية أمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

شبكةعيونالإخبارية

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