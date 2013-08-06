أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

حرس الحدود يرسم خططه الأمنية في عيد الفطر

Google+ Print
حرس الحدود يرسم خططه الأمنية في عيد الفطر حرس الحدود يرسم خططه الأمنية في عيد الفطر

أصدر كتيبات إرشادية وبروشورات تعليمات نزول البحر

 أحمد الأنصاري (ينبع)

رسمت قيادة حرس الحدود في منطقة المدينة المنورة بإشراف قائد المنطقة اللواء سفر بن ظافر الأحمري، الخطط الأمنية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1434هـ لضمان سلامة زوار ومرتادي الشواطئ، وحتى يتمكنوا من قضاء أوقات ممتعة فيها أو ممارسة نوع من أنواع الرياضات البحرية، وتهدف قيادة المنطقة من هذه الخطط إلى القضاء على ما يعكر صفو المتنزهين. وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة العقيد البحري سليمان بن طلق العزيزي المطيري أنه سيجري توزيع البرشورات والمطويات والكتيبات، التي تحتوي على تعليمات خاصة بالبحر وإرشادات عامة لقوارب الصيد والنزهة وإرشادات توعوية للأطفال.وبين أنهم يسعون من ذلك للقضاء التام بعون الله تعالى أو الحد من وقوع مأساوية، لا سمح الله، حاضا المواطن أو المقيم المتواجد على الشاطئ على الالتزام بالعديد من التعليمات يأتي من أبرزها سرعة الإبلاغ عن الحوادث وأخذ الحيطة والحذر، خصوصا للعائلات التي لديها أطفال.وذكر أن تجاوب الأهالي مع هذه الحملات والاستفادة منها خلال الأعوام السابقة أدى إلى تدني حالات الغرق، متمنيا للزوار السلامة، ناصحا الزوار في حال حدوث أي مكروه بطلب المساعدة على الرقم المجاني (994) أو من نقاط البحث والإنقاذ المتواجدة على الشواطئ أو الدوريات البرية والبحرية المرابطة بمناطق ممارسة السباحة، محذرا الجميع من المغامرات غير المحسوبة والنزول إلى المناطق المحظورة وغير المخصصة للسباحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية