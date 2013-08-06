حرس الحدود يرسم خططه الأمنية في عيد الفطر

أصدر كتيبات إرشادية وبروشورات تعليمات نزول البحر
أحمد الأنصاري (ينبع)
رسمت قيادة حرس الحدود في منطقة المدينة المنورة بإشراف قائد المنطقة اللواء سفر بن ظافر الأحمري، الخطط الأمنية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1434هـ لضمان سلامة زوار ومرتادي الشواطئ، وحتى يتمكنوا من قضاء أوقات ممتعة فيها أو ممارسة نوع من أنواع الرياضات البحرية، وتهدف قيادة المنطقة من هذه الخطط إلى القضاء على ما يعكر صفو المتنزهين. وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة العقيد البحري سليمان بن طلق العزيزي المطيري أنه سيجري توزيع البرشورات والمطويات والكتيبات، التي تحتوي على تعليمات خاصة بالبحر وإرشادات عامة لقوارب الصيد والنزهة وإرشادات توعوية للأطفال.وبين أنهم يسعون من ذلك للقضاء التام بعون الله تعالى أو الحد من وقوع حوادث مأساوية، لا سمح الله، حاضا المواطن أو المقيم المتواجد على الشاطئ على الالتزام بالعديد من التعليمات يأتي من أبرزها سرعة الإبلاغ عن الحوادث وأخذ الحيطة والحذر، خصوصا للعائلات التي لديها أطفال.وذكر أن تجاوب الأهالي مع هذه الحملات والاستفادة منها خلال الأعوام السابقة أدى إلى تدني حالات الغرق، متمنيا للزوار السلامة، ناصحا الزوار في حال حدوث أي مكروه بطلب المساعدة على الرقم المجاني (994) أو من نقاط البحث والإنقاذ المتواجدة على الشواطئ أو الدوريات البرية والبحرية المرابطة بمناطق ممارسة السباحة، محذرا الجميع من المغامرات غير المحسوبة والنزول إلى المناطق المحظورة وغير المخصصة للسباحة.