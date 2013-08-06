أوقاف ينبع تحدد مصليات العيد

حددت إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع المصليات والجوامع التي سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام بمحافظة ينبع.وتضمنت مصليات ينبع البحر كل من الجامع الكبير، وجامع أبو عبيدة عامر بن الجراح، وجامع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وجامع أبو عوف، وجامع 21، وجامع صلاح الدين، وجامع الروضة، وجامع الشيخ عبد العزيز بن باز.فيما تضمنت مصليات العيد بينبع النخل مصلى العيد بالسويق، ومصلى العيد بالجابرية، ومصلى العيد بالفرعة، في حين تقام في ينبع الصناعية في كل من جامع عمر بن عبد العزيز، وجامع الشيخ عبد العزيز بن باز، وجامع النواة، وجامع الصواري.