أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أوقاف ينبع تحدد مصليات العيد

Google+ Print
أوقاف ينبع تحدد مصليات العيد أوقاف ينبع تحدد مصليات العيد
حددت إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع المصليات والجوامع التي سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام بمحافظة ينبع.وتضمنت مصليات ينبع البحر كل من الجامع الكبير، وجامع أبو عبيدة عامر بن الجراح، وجامع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وجامع أبو عوف، وجامع 21، وجامع صلاح الدين، وجامع الروضة، وجامع الشيخ عبد العزيز بن باز.فيما تضمنت مصليات العيد بينبع النخل مصلى العيد بالسويق، ومصلى العيد بالجابرية، ومصلى العيد بالفرعة، في حين تقام في ينبع الصناعية في كل من جامع عمر بن عبد العزيز، وجامع الشيخ عبد العزيز بن باز، وجامع النواة، وجامع الصواري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية