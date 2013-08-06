الأمانة تنهي استعداداتها لاحتفالات عيد طيبة

عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر المبارك والتي تنطلق اعتبارا من أول أيام العيد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة تحت شعار «عيد طيبة 34».وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر أنه جرى تخصيص عدد من المواقع لفعاليات مهرجان العيد، وهي حديقة الملك فهد، حديقة النخيل، حديقة الأسواف، مخيم طريق السلام، إضافة لاحتفالات أهالي البيداء وأبيار الماشي، وعدد من الفعاليات المصاحبة في المولات التجارية، مشيرا إلى أن حديقة الملك فهد ستحتضن حفل تدشين فعاليات العيد.وذكر الدكتور طاهر أن المهرجان يحتضن عددا من الفعاليات، ومن ضمنها تدشين أجنحة الأكلات الشعبية والحرف اليدوية والعادات والتقاليد التي يمارسها أهالي المدينة في مناسبة العيد، وفعاليات مسرح الطفل والأسرة، وبرنامج تثقيفي وترفيهي متنوع يستهدف فئات الأطفال بمختلف أعمارهم، وتقام هذه الفعاليات على مسرح الزهور بحديقة الملك فهد، إضافة لفعاليات المكتبة الثقافية المتنقلة والتي ستقيمها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وعدد من الفقرات المصاحبة من أناشيد لأطفال المدينة من كلمات الدكتور مدني شاكر الشريف وبمشاركة أكثر من 40 طفلا من أطفال المدينة، قصائد وأمسيات شعرية، مسابقات ترفيهية، عروض مسرحية، عروض فلكلورية وتراثية.وبين طاهر بأنه جرى تخصيص برنامج ترفيهي للنساء والأطفال وتقام فعالياته في خيمة عاصمة الثقافة بالعقيق جوار فندق المريديان ويضم عدد من الأجنحة والأركان الترفيهية والتثقيفية وتقام خلاله أمسية شعرية نسائية وأخرى تراثية نسائية. كما يضم البرنامج عرض يومي تقدمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة «القسم النسائي» ويهدف إلى تنمية ثقافة الطفل وذائقته الفنية من خلال المسرح والقصة. وتستمر الفعاليات لمدة 3 أيام اعتبارا من ثاني أيام العيد.وأفاد أنه يتخلل حفل تدشين فعاليات العيد الرسمي أوبريت تراثي إنشادي بعنوان «عيدي يا طيبة» وهو من كلمات الشاعر عبيد الدبيسي وأداء الفنان خالد عبدالرحمن وبمشاركة أكثر من 120عضوا من أعضاء الفرق الشعبية.