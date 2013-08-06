مدير جامعة طيبة:من سرب خطاب الديوان «خان الأمانة»

ماجد الصقيري (المدينة المنورة)

أكد مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان المزروع صحة خطاب ديوان المراقبة العامة، والذي أشار إلى وجود عدد من المخالفات في جامعة طيبة في مجال القوى البشرية، وأضاف المزروع عبر موقعه على «تويتر» انه لكل نقطة هناك توضيح لا يمكن ان أذكره في «تويتر»، وأضاف المزروع ان من قام بتسريب الخطاب هو شخص خان الأمانة، واكد ان الجامعة قد أرسلت ردها للجهات المختصة.هذا وكان فحص وتقييم أداء جامعة طيبة في مجال القوى البشرية الذي أجراه ديوان المراقبة العامة في شهر رجب الماضي قد كشف عن وجود عدة مخالفات، تتمثل في صرف بدلات تقدر بنحو 10 ملايين ريال «مخالفة للأنظمة»، لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة غير السعوديين تحت مسمى «بدل زيادة إضافية»، وكذلك وجود 664 وظيفة شاغرة بالجامعة، ووجود 48% من أعضاء هيئة التدريس غير سعوديين، ووجود أعضاء هيئة تدريس غير «سعوديين» تجاوزت أعمارهم السن النظامي، ووجود 48 متعاقداً تم تجديد عقودهم لأكثر من عشر سنوات.وكشف التقرير عن وجود 41 موظفاً «غير سعودي»، على بند التعليم الموازي في وظائف يمكن شغلها بسعوديين.ويأتي ذلك وفقاً لاختصاص الديوان بعد فحص وتقييم أداء الجامعة في مجال القوى البشرية خلال الفترة 8-19/7 1434 وأوضح الديوان في الخطاب انه رصد صرف مبلغ يتجاوز 10473709 ريالات، لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة «غير السعوديين» تحت مسمى بدل زيادة إضافية، مشيرا الى أن ذلك «يخالف الأنظمة والتعليمات».وطالب الديوان من جامعة طيبة بضرورة معالجة تلك الملاحظات وتوجيه المختصين بدراسة النتائج والتوصيات التي تضمنها التقرير وذلك وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وإفادة الديوان بما يتم في هذا الشأن.وأرفق الديوان في خطابه الى مدير جامعة طيبة والمرسل نسخة منه لوزير التعليم العالي تقريراً مفصلا بجميع النتائج التي أسفر عنها الفحص والتقييم والتوصيات مؤملا أن يكون لتلك النتائج أثر إيجابي في تطوير وتحسين أداء الجامعة في هذا المجال.