الأكياس على المبيض قد تسبب الالتواء أثناء الحمل

قد تقلق المرأة من حدوث عدد من التغيرات والأشياء أناء الحمل دون أن تدرك أن بعض التغيرات تكون طبيعية والبعض الآخر يكون غير طبيعيا، ومن ضمن تلك التغيرات كما يوضح دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد قائلا ظهور أكياس على المبيض أثناء الحمل فمن الشائع ظهور أكياس على المبيض أثناء الحمل خصوصا فى خلال الأربعة أشهر الأولى إلا أن الغالبية العظمى من تلك الأكياس تسمى بالأكياس الوظيفية، وإذا اكتشفت الأم الحامل وجود أكياس على المبيض أثناء عمل الأشعة فوق الصوتية على البطن أثناء الحمل فيتم فحص تلك الأكياس لمعرفة ما إذا كانت تنمو بكثرة أم لا فإذا وجد أن حجمها يتزايد وشكلها يتغير لابد فى تلك الحالة إزالة تلك الأكياس عن طريق الجراحة كما يمكن إزالة أكياس المبيض عن طريق منظار البطن والخطورة التى تتواجد فى ذلك الأمر أن هناك واحد من بين 6أكياس مبيضية يحدث لها إلتواء أثناء الحمل، مما يسبب ألما شديدا للمرأة وهذا غالبا ما يحدث خلال النصف الأول من الحمل وقد يحدث هذا الالتواء بعد الولادة مباشرة لذا لابد من المتابعة عند الطبيب حتى يمكن تفادى أى ضرر قد تتعرض له المرأة الحامل.