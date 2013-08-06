كيف يؤثر سكر الحمل على المرأة؟

قد تصاب المرأة الحامل بمجموعة من التغيرات والأمراض التى تسبب خطورة على الجنين ومن بين تلك الأمراض التى قد تصاب بها المرأة الحامل كما يوضح دكتور جورج يواقيم إستشارى أمراض النساء والتوليد قائلا، مرض السكر يصيب الأم الحامل بنسبة 1فى المائة وهو غالبا ما يحدث نتيجة عدد من العوامل كالسمنة وزيادة الوزن مع ولادة طفل كبير فى الوزن وقدتصاب به الأم، نتيجة وفاة جنين داخل الرحم إلا أن الكثير يغفلون أن سكر الحمل قد يحدث نتيجة العامل الوراثى نتيجة وجود السكر فى إحدى أقارب الدرجة الأولى إلا أنه يجب التفرقة بين مرض السكر وسكر الحمل فسكر الحمل يظهر ويختفى بعد الولادة أما مرض السكر فيكون من قبل الحمل ويستمر بعد الولادة، وهناك عدة أعراض لسكر الحمل يتمثل فى كثرة التبول وخاصة فى الليل مع الشعور بالعطش الشديد وكبر حجم بطن الأم الحامل نتيجة زيادة كمية الماء حول الجنين ويبدأ سكر الحمل فى تحليل بول الأم الحامل، ولكنه قد لا يكون دليلا على وجود سكر الحمل ويؤثر سكر الحمل على المرأة فيتسبب فى زيادة الإلتهابات مع تزايد فرصة حدوث التسمم وقد يؤدى لوفاة الجنين الفجائية فى الشهور الأخيرة وكبر حجم الجنين إلا أن المتابعة عند المريض يقيكى من المشاكل المتعددة المحتمل أن تقعى بها فلابد من الحرص عند تعرضك لسكر الحمل.