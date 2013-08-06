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بلدية الخرمة تكثف جولاتها الرقابية في العيد

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بلدية الخرمة تكثف جولاتها الرقابية في العيد بلدية الخرمة تكثف جولاتها الرقابية في العيد

 محمد علي السبيعي (الخرمة)

تواصل بلدية محافظة الخرمة جهودها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، وكثفت من نشاطاتها الرقابية الميدانية على المحلات والأسواق التجارية والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة والتركيز على ما يتعلق بصحة المواطن.وأوضح مصدر مسؤول في الرقابة الصحية ببلدية الخرمة أن قسم صحة البيئة ممثلا بجميع المراقبين الصحيين والميدانيين سيكثفون جولاتهم الميدانية على المحلات ذات الطابع الغذائي والحرص على تتبع صلاحيات المواد الغذائية والاستهلاكية المقدمة للمواطنين من خلال اعتماد خطة عمل خلال إجازة العيد الخاصة بإدارة صحة البيئة، والأقسام التابعة لها تتضمن تهيئة المسالخ بكافة متطلباتها.وتتابع فرق إشرافية من إدارة صحة البيئة بالبلدية سير أعمال المسالخ خلال فترة الإجازة ومتابعة أداء الأطباء البيطريين في الكشف على المذبوحات والتأكد من خلوها من الأمراض بشكل يومي، والتأكد من نظافة الحدائق العامة وصيانة ألعاب الأطفال.

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