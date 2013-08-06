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«هدية الحاج» توزع 6 آلاف رأس غنم على المحتاجين

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«هدية الحاج» توزع 6 آلاف رأس غنم على المحتاجين «هدية الحاج» توزع 6 آلاف رأس غنم على المحتاجين

 محمد سعيد الزهراني (الطائف)

شرعت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في تنفيذ برنامج دم الجبران والذي تهدف من خلاله إلى توزيع أكثر من 6000 رأس من الأغنام على أكثر من 24 ألف مستفيد في مكة المكرمة.وأوضح مدير إدارة التنفيذ في الجمعية عبدالله المرغني أن الجمعية توزيع اللحوم يأتي في إطار برامج الوكالات والكفارات بالتيسير على الراغبين في تنفيذ دم الجبران والهدي وذلك باستقبال طلباتهم وتنفيذها وتوزيع اللحوم على المستحقين من أسر فقراء الحرم من خلال منظومة من الخطوات التنفيذية النموذجية. وبين المرغني أن الجمعية تحرص على التأكد من الوصول إلى الأسر المستفيدة المسجلة في قوائمها وبالتنسيق مع المراكز الرسمية الموجودة في أحياء مكة، لافتا إلى أنهم يوصلون اللحوم طازجة بعد ذبحها مباشرة إلى منزل كل أسرة.

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