لا صحة لتقديم عودة هيئة التدريس في الجامعة

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

نفى مدير جامعة الطائف الدكتور عبدالإله بن عبدالعزيز باناجة ما تردد عن تقديم دوام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف عن الوقت المحدد لهم في العودة.وقال باناجة لـ«عكاظ» أعضاء هيئة التدريس يتمتعون بإجازتهم لمدة ستين يوما، ولم تغير الجامعة موعد العودة المقررة يوم الـ11 من شوال، بينما عودة الطالبات والطلاب بعدها بـ12يوما تقريبا، مؤكدا أنه ليس من حق الجامعة تغيير الدوام الرسمي لموظفي الدولة والتعليم العالي. وكان عدد من المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن تغيير موعد عودة أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف إلى يوم الـ11 شوال بدلا من يوم 18 شوال، ما تسبب في إرباك حجوزات ومواعيد العديد من أعضاء هيئة التدريس.