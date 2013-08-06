جمعية بني سعد تودع 224 ألفاً لـ 124 مستفيدا

ماجد النفيعي (الطائف)

نفذت الجمعية الخيرية في بني سعد جنوب محافظة الطائف مشروع كسوة العيد، وأودعت مبلغ 224 ألف ريال في حسابات 124 مستفيدا من الأيتام والأرامل والمدرجين في سجلات الجمعية.وأوضح لـ«عكاظ» رئيس الجمعية الخيرية ببني سعد عواض بن حسين النفيعي أن الجمعية الخيرية في بني سعد نفذت مشروع كسوة العيد لمساعدة المحتاجين والأيتام والأرامل حسب بياناتهم المسجلة في سجلات الجمعية، مشيرا إلى أنه جرى إيداع مبلغ 224 ألف ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين المقدر عددهم بـ124 مستفيد من طريق نظام التحويل لنظام البركة ليتمكنوا من الاستفادة منها في توفير وتلبية متطلبات العيد في هذه الأيام المباركة. وذكر أن المشروع يهدف إلى إدخال السرور إلى الأسر المحتاجة ومشاركتهم فرحة العيد من خلال توفير الكسوة لهم، والعمل دوما على مساعدة المحتاجين من جميع الأسر لقضاء مستلزمات أمورها الحياتية سواء كانت ماديا أو معنويا، وهو ما دعا الإسلام إليه في التآخي بين جميع المسلمين بمختلف الطبقات.