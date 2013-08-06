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الحلقة (26) من "ذات": مهاجمة برجي التجارة في أحداث سبتمبر وموت "حسن" شقيق ذات في الأحداث

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الحلقة (26) من "ذات": مهاجمة برجي التجارة في أحداث سبتمبر وموت "حسن" شقيق ذات في الأحداث الحلقة (26) من "ذات": مهاجمة برجي التجارة في أحداث سبتمبر وموت "حسن" شقيق ذات في الأحداث

كتب : عمرو عز الدين منذ 37 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل "ذات" محاولات ذات لتحسين النطق عند أمجد، وتعليمه اللغة العربية عن طريق مدرس خاص، وكذلك قراءة حكايات تراثية له مثل حكاية علاء الدين والمصباح السحري.

تذهب ذات لمقابلة المسؤول عن مدارس أمجد وهو على معرفة قديمة بها، وتطالبه بتخفيض مصاريف أمجد، لكنه يرفض ذلك لأنها ستعد محسوبية، ويطلب منها أن يوظف عبدالمجيد عنده كمدير للحسابات، وبالتالي يمكن وقتها تخفيض مصاريف أمجد للنصف باعتباره أحد أبناء العاملين بالمجموعة، وكالعادة يتردد عبدالمجيد في الأمر قبل أن يوافق على الذهاب.

يلتقي عبدالمجيد بمدير الشركة، ويوافق على العمل معهم، قبل أن يعطيه اسم أمجد ليخفض له المصاريف.

تقع حادثة الأقصر وتفزع ذات وهدى زوجة حسن ولا يعرفان كيف يمكنهما الاطمئنان على أولادهما هناك، قبل أن يتصلوا من الأقصر ويطمئنوهم بأنهم جميعا بخير، بينما يتذمر حسن ويندم على عودته إلى .

يعود أفراد الأسرة من رحلة الأقصر، ويقرر حسن عودته مع أسرته إلى أمريكا في اليوم التالي.

وتمر السنوات وتقع أحداث الحادي عشر من سبتمبر ومهاجمة برجي مركز التجارة العالمي، وتتصل بهم هدى لتخبرهم أن حسن كان في الطائرة التي استخدمت في مهاجمة البرج، وتنهار أمه ومعها ذات.

يذكر أن مسلسل "ذات" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، وبطولة نيللي كريم، وباسم سمرة وهاني عادل وأحمد كمال وانتصار وإنجي وجدان، سيناريو وحوار مريم ناعوم ومن إخراج كامة أبو ذكري وخيري بشارة.

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