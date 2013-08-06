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الحلقة (27) من "نظرية الجوافة": سعيد المنياوي يزور الدكتورة هالة في عيادتها

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الحلقة (27) من "نظرية الجوافة": سعيد المنياوي يزور الدكتورة هالة في عيادتها الحلقة (27) من "نظرية الجوافة": سعيد المنياوي يزور الدكتورة هالة في عيادتها

كتب : محمد عاشور منذ 26 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (27) من مسلسل "نظرية الجوافة"، إفصاح الدكتور هالة الشلشلموني، التي تلعب دورها الفنانة إلهام شاهين، عن نيتها أخذ إجازة شهرا؛ لتقضي شهر العسل مع الدكتور نجاتي أبو العزم، الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبدالوهاب.

من ناحية أخرى تصالحت الدكتور نوال مع الدكتور كمال، الذي يلعب دوره الفنان أمير شاهين، وطلبت منه الخروج للتنزه.

وزار رجل الأعمال سعيد المنياوي، الذي لعب دوره الفنان منذر ريحانة، ليشكو من حالة زوجته المرضية.

يذكر أن مسلسل "نظرية الجوافة" بطولة إلهام شاهين ورجاء الجداوي و علاء مرسي وفتحي عبدالوهاب، ومن تأليف وإخراج مدحت السباعي.

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