10 إغلاقات و 51 إنذاراً و 28 تعهداً في أسواق وسط الدمام

شنت ادارة صحة البيئة ببلدية وسط الدمام حملة ميدانية موسعة تجاه عدد من المحلات التجارية الواقعة ضمن نطاق البلدية، واستهدفت اسواق قطاع التجزئة وثلاجات ومستودعات المواد الغذائية والاكشاك الموجودة بأسواق قطاع التجزئة، واوضح رئيس بلدية وسط الدمام بالانابة المهندس حاتم بن سعد الغامدي، ان الحملة انطلقت مع بداية رمضان وهي مستمرة خلال فترتين صباحية ومسائية، لافتا الى ان الحملة تجاه اسواق قطاع التجزئة اسفرت عن توجيه 12 انذارا اوليا، و 5 انذارات نهائية، و 12 تعهدا بتصحيح اوضاع محلات، وغرامات مالية بقيمة 84500 ريال، وتضمنت المخالفات المرصودة تشغيل عمالة لا تحمل شهادات صحية، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة شروط النقل والتخزين، وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، ومخالفة تجهيزات، ومخالفة المبنى، فيما اسفرت الحملة تجاه ثلاجات ومستودعات المواد الغذائية عن توجيه 11 انذارا اوليا، وانذار نهائي، ومحضري غلق، و 9 تعهدات بتصحيح اوضاع محلات، وغرامات مالية بقيمة 51500 ريال، وتضمنت المخالفات المرصودة تشغيل عمالة لا تحمل شهادات صحية، وعدم التقيد بالزي الرسمي، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة شروط النقل والتخزين، وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، ومخالفة تجهيزات، ومخالفة المبنى، وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، في حين اسفرت الحملة الميدانية تجاه الاكشاك الموجودة بأسواق قطاع التجزئة عن توجيه 7 انذارات اولية ، و 15 انذارا نهائيا، و 8 محاضر غلق و 7 تعهدات بتصحيح اوضاع اكشاك، وغرامات مالية بقيمة 51500 ريال، وتضمنت المخالفات المرصودة تشغيل عمالة لا تحمل شهادات صحية، وفتح محل بدون رخصة، وسوء النظافة الشخصية للعمالة، وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، ونوه الغامدي بأنه تم منح اصحاب الاكشاك مهلة لتصحيح اوضاعهم تنتهي بعد العيد، وفي حال عدم اصدارهم تراخيص لمحالهم او عدم الموافقة عليها سيتم اغلاق الاكشاك فورا.