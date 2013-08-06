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الحلقة (25) من "جار القمر": حلا تعتزم طرد أمها وأخيها من المنزل حال زواجهما

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الحلقة (25) من "جار القمر": حلا تعتزم طرد أمها وأخيها من المنزل حال زواجهما الحلقة (25) من "جار القمر": حلا تعتزم طرد أمها وأخيها من المنزل حال زواجهما

كتب : الوطن منذ 32 دقيقة

في الحلقة الخامسة والعشرين من المسلسل الكويتي "جار القمر"، بعد أن قرر أبوشهد خطبة مستورة، فيما قرر مروان نجل مستورة الزواج من شهد، تغضب حلا بسبب القرارين وتعتزم طردهما من المنزل حال إتمام الزيجتين، حيث إن المنزل مملوك لها.

وتخبر عنود أختها شهد بأن مروان الذي يريد أن يتزوجها فقير ولا يمتلك حتى شقة، لأن الشقة التي يسكنها مع حلا وأمه مستورة، مملوكة لحلا التي قررت بيع المنزل وطرد أمها وأخيها بعد زواجهما.

ويستمر حزن نوح بعد فراق عنود، التي انفصلت عنه وسبته ووبخته لأنه فقير، ووصفته في الحلقة السابقة بأنه منحط وحقير وفقير.

يُذكر أن مسلسل "جار القمر"، بطولة إبراهيم الزدجال، لطيفة المجرن، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، زهرة عرفات، جواهر، وليلى عبدالله.

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