الحلقة (27) من مسلسل "آسيا": راجي يخبر منى زكي باختفاء سليم

كتب : ندى سامي منذ 31 دقيقة

في الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "آسيا"، تقوم طبيبتها بعرضها لجلسات تنويم مغناطيسي لمحاولة معرفة أي تفاصيل عن حياتها، وتطلب منها أن تسترخي وتقص عليها كل ما تشعر به حتى تستطيع مساعدتها، فتطلب منها آسيا أن تناديها باسم ورد لأنها لا تتذكر سواه.

يخبر راجي زوجته آسيا بأنه كان لديهما طفل صغير يدعى سليم، لكنه اختفى يوم اختفائها ولم يُعثر عليه حتى الآن، فتجزم له بأنه لم يكن معها في "شيطانة" وأنها كانت بمفردها، وتتشاجر معه لأنها أخفى عليها ذلك رغم أنها طلبت منه أن يقص عليها كل شيء حتى يساعدها على التذكر، فيطلب منها أن تهدأ حتى تستطيع أن تتذكر.

تطلب آسيا من دانا ابنتها أن توصلها لغرفة سليم لتحاول أن تتذكر أي شيء عنه، وحين تصل تتعجب من أن الغرفة فارغة، فتخبرها أمها أنهم أفرغوا الغرفة حتى لا يضايقوها، فتطلب منها أن تعيد كل شيء إلى مكانه.

مسلسل "آسيا" من إخراج محمد بكير وتأليف عباس أبوالحسن، وبطولة منى زكي وهاني عادل وباسم سمرة وسيد رجب وسلوى محمد.