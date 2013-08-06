الحلقة (25) من "موجة حارة": "غزلان" يحاول قتل "السواحلي" بعد معرفته بزواجه من ابنته عرفيا

كتب : شريف حسين منذ 31 دقيقة

في الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "موجة حارة"، تذهب إجلال "هالة فاخر" مع ابنتها شيرين بعد أن علمت بزواجها العرفي من محسن السواحلي "مدحت صالح"، إلى والدها حمادة غزلان "سيد رجب"، لأن محسن صديق عمره.

ويصاب حمادة بالذهول بعد رؤيته ورقة الزواج العرفي، من صديقه محسن القواد وتاجر المخدرات والقاتل، ليضرب حمادة ابنته ثم يذهب إلى محسن ويحاول قتله بالسكين إلا أن محسن ينجو من محاولة القتل.

وفي المستشفى، يصاب محسن بجرح نافذ وكدمات متفرقة، كما يصاب حمادة ب كدمات متفرقة وبسيطة بجسده، ثم يطلب مقابة المقدم بشرطة الآداب سيد العجاتي "إياد نصار"، والذي كان يحقق في قضية مقتل فتاة تدعى هنية في مصعد العمارة التي بها معرض سيارات محسن، ويقرر الاعتراف على محسن، بأنه قتل هنية، بعد علاقة غير شرعية معها طالبته في نهايتها بالزواج منه.

وباستجواب محسن في المستشفى ينفي رواية حمادة غزلان، ويقول إنه لم يقتلها، بل إنها كانت تهرب مرارا وتكرارا من المنازل التي تعمل بها كخادمة، وتلجأ له، إلا أنه كان يسلمها دائما لحمادة، الذي أكد بدوره أن محسن أعجب بها، وأقام علاقة غير شرعية معها.

يذكر أن مسلسل موجة حارة، بطولة سيد رجب وإياد نصار ورانيا يوسف ومعالي زايد ومدحت صالح، ويدور في إطار دراما اجتماعية، حول أسرة العجاتي وأخيه الثوري، وعلاقتهم بعدة أسر وشخصيات أخرى، منها حمادة غزلان.