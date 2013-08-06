أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (25) من "موجة حارة": "غزلان" يحاول قتل "السواحلي" بعد معرفته بزواجه من ابنته عرفيا

Google+ Print
الحلقة (25) من "موجة حارة": "غزلان" يحاول قتل "السواحلي" بعد معرفته بزواجه من ابنته عرفيا الحلقة (25) من "موجة حارة": "غزلان" يحاول قتل "السواحلي" بعد معرفته بزواجه من ابنته عرفيا

كتب : شريف حسين منذ 31 دقيقة

في الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "موجة حارة"، تذهب إجلال "هالة فاخر" مع ابنتها بعد أن علمت بزواجها العرفي من محسن السواحلي "مدحت صالح"، إلى والدها حمادة غزلان "سيد رجب"، لأن محسن صديق عمره.

ويصاب حمادة بالذهول بعد رؤيته ورقة الزواج العرفي، من صديقه محسن القواد وتاجر المخدرات والقاتل، ليضرب حمادة ابنته ثم يذهب إلى محسن ويحاول قتله بالسكين إلا أن محسن ينجو من محاولة القتل.

وفي المستشفى، يصاب محسن بجرح نافذ وكدمات متفرقة، كما يصاب حمادة ب كدمات متفرقة وبسيطة بجسده، ثم يطلب مقابة المقدم بشرطة الآداب سيد العجاتي "إياد نصار"، والذي كان يحقق في قضية مقتل فتاة تدعى هنية في مصعد العمارة التي بها معرض سيارات محسن، ويقرر الاعتراف على محسن، بأنه قتل هنية، بعد علاقة غير شرعية معها طالبته في نهايتها بالزواج منه.

وباستجواب محسن في المستشفى ينفي رواية حمادة غزلان، ويقول إنه لم يقتلها، بل إنها كانت تهرب مرارا وتكرارا من المنازل التي تعمل بها كخادمة، وتلجأ له، إلا أنه كان يسلمها دائما لحمادة، الذي أكد بدوره أن محسن أعجب بها، وأقام علاقة غير شرعية معها.

يذكر أن مسلسل موجة حارة، بطولة سيد رجب وإياد نصار ورانيا يوسف ومعالي زايد ومدحت صالح، ويدور في إطار دراما اجتماعية، حول أسرة العجاتي وأخيه الثوري، وعلاقتهم بعدة أسر وشخصيات أخرى، منها حمادة غزلان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "