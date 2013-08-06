الحلقة (26) من "الرجل العناب": الرجل الشرطي يدعم الشرنقوطي لرئاسة الجمهورية

كتب : محمد عاشور منذ 25 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (26) من مسلسل "الرجل العناب"، قيام اللواء الشرنقوطي بعقد مؤتمر صحفي، ليعلن فيه أن الرجل الشرطي، الذي يقوم بدوره النقيب تيسير فهمي، والذي يلعب دوره الفنان شيكو، يدعمه في حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية.

من ناحية أخرى، قالت فاطمة، التي تلعب دورها الفنانة انتصار، لابنها الدكتور "بيرم"، الذي يلعب دوره الفنان هشام ماجد، إن غيابها لأوقات طويلة عن المنزل بسبب انشغالها في العطف على الأيتام في الملجأ.

واتضح أنها تذهب لمقابلة صريح الفيل، الذي يلعب دوره الفنان صلاح عبدالله، الذي تزوجته في السر.

مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشم ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.