الحلقة (27) من "خلف الله": نور الشريف يسعى لبيع الأسلحة وتسديد الديون.. والشيخ "كريم" يتتبع خطواته

كتب : أحمد العميد منذ 23 دقيقة

شهدت الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "خلف الله"، حجز البنوك على الشركات والمصانع التي تركها قدري لزوجته فريدة التي تقوم بدورها الفنانة صبا مبارك، وأعقب ذلك طلب خلف الله الذي يقوم بدوره الفنان نور الشريف، من البنوك أسبوع واحد لتسديد الديون.

ورحل خلف الله إلى قريته ليبيع الأسلحة التي أخذها من مخزن قدري نجل فريدة، وذلك بمساعد ابن عمه الذي يعرف في الصعيد بـ"الخط"، حيث طلب منه أن يبيع كل الأسلحة التي حصل عليها ليسدد ديون البنوك.

وحاولت الحاجة زهرة خطف كريم نجل فريدة، إلا أن المحاولة فشلت بعد أن تدخل عدد من أتباع الشيخ خلف وأحبطوا محاولة الاختطاف، ثم ذهب حاتم للشيخ كريم ليبلغه بأن خلف عاد إلى قريته ليبيع الأسلحة التي سرقها من المخزن، ما دفع الشيخ كريم لإرسال رجاله لتعقب خطوات خلف الله.