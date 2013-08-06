الحلقة (25) من ياسمين عتيق: محمد على يغلق قضية الأب تومة بعد ضغوط من السفير الفرنسي

كتب : محمد أبوضيف منذ 20 دقيقة

شهدت الحلقة (25) من المسلسل السوري ياسمين عتيق، قرار شريف باشا بالإفراج عن حاخامات اليهود المقبوض عليه في قضية اختفاء الأب تومة، بناء على فرمان من محمد على باشا، بعد ضغوط من السفير الفرنسي، كما أمر شريف باشا بالبدأ في جمع شباب الشام للانضمام لجيش محمد على باشا في حربه ضد السلطان العثماني.

وأصدر شريف باشا قرار بإقالة أحمد باشا من منصبه كوكيل لوالي الشام، بعد رفضه المشاركة في جمع شباب الشام للانضمام لعسكر الباشا.

المسلسل من تأليف رضوان شبلي وإخراج المثنى صبح، وبطولة سولاف فواخرجي وأمارات رزق وسلمى المصري وغسان مسعود ومحمد حداقي وعلاء الزعبي وروعة ياسين وعلي كريم.