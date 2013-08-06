الحلقة (26) من "جار القمر": "حلا" تبيع المنزل وتطرد أمها وأخاها منه

كتب : شريف حسين منذ 18 دقيقة

في الحلقة السادسة والعشرين من المسلسل الكويتي "جار القمر"، تجلس مستورة وعنود وشهد وأبوشهد يعدون الطعام، وتحاول مستورة تعليم أبوشهد كيف يعد "المحشي"، وسط نظرات أبناءه إليهما، حيث عرفا أن أبوهم سوف يتزوج من مستورة، التي تتقرب له منذ وفاة زوجته.

وتبيع حلا المنزل، وتطرد أمها وأخاها منه وتجلس في فندق، وذلك بعد أن أعلنت أمها مستورة أنها ستتزوج أبوشهد، وتذهب مستورة للمنزل فتجد أمتعتها خارجه، فتعود إلى منزل أبوشهد لتقيم فيه.

ويستمر حزن نوح بعد فراق عنود، التي انفصلت عنه وسبته ووبخته لأنه فقير، ووصفته في الحلقة السابقة بأنه منحط وحقير وفقير.

يُذكر أن مسلسل "جار القمر"، بطولة إبراهيم الزدجال، لطيفة المجرن، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، زهرة عرفات، جواهر، وليلى عبدالله.