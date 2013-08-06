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الحلقة (27) من "نكدب لو قلنا مبنحبش".. دانا تتبع عاصم لتعلم مكان إقامته

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الحلقة (27) من "نكدب لو قلنا مبنحبش".. دانا تتبع عاصم لتعلم مكان إقامته الحلقة (27) من "نكدب لو قلنا مبنحبش".. دانا تتبع عاصم لتعلم مكان إقامته

كتب : سارة سعيد منذ 17 دقيقة

عبر جميع المدعوين على غداء مريم "يسرا" عما يشعرون به من خلال أحداث الحلقة (27) من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، فقالت مريم أنها تشعر بالسعادة لثقتها بنفسها، وقالت ياسمين "أمينة خليل" باتخاذها القرارات الصحيحة في حياتها لارتباطها بأسامة، وقالت دانا أنها سعيدة لعدم وجود عاصم زوجها معهم في هذه اللحظة.

وتشاجرت سماح مع إبراهيم لشعورها بأنه لا يحبها بعد أن أحست بالثقل عليه، وسألته لماذا تقدم لخطبتها إذا كان لا يحبها وشعر ابراهيم أنه يظلمها باستمراره معها، وأخبرها أنه حاول أن يحبها ولكن مشاعره تجاهها لا تتعدي مشاعره تجاه شقيقته.

وحاول مروان استدراج مريم في الحديث عن علاقتها بشريف، وأخبرته أنه طليقها ووالد أبنائها، ولا يهمها ما يكنه لها ويمكنه سؤاله هو باعتبارهما أصبحا صديقان، ومن ناحية اخرى أخبرت دانا زوجها عاصم أنها ستقضي ليلتها عند والدتها، فقام هو بالاتصال برانيا "زوجته عرفيا" وأخبرها أنه سيقضي ليلته معها، وتتبعته رانيا وعلمت أين يقيم.

يذكر أن مسلسل " نكدب لو قلنا مبنحبش" من تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفي فهمي ورجاء الجداوي وأمينة خليل وعمرو صالح وأحمد حاتم.

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