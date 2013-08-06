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الحلقة (26) من "نقطة ضعف": عمر يرفض الزواج من ندى دون علم أهلها

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الحلقة (26) من "نقطة ضعف": عمر يرفض الزواج من ندى دون علم أهلها الحلقة (26) من "نقطة ضعف": عمر يرفض الزواج من ندى دون علم أهلها

كتب : محمد عاشور منذ 16 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (26) من مسلسل "نقطة ضعف"، زيارة ندى للدكتور عمر الشناوي، الذي يلعب دوره الفنان جمال سليمان في منزله لأول مرة.

وطلبت ندى من عمر أن يتزوجها في السر دون علم أهلها، لأنهم سيرفضون الزواج من رجل يكبرها في السن بـ25 عاما.

ورفض عمر أن يتزوج ندى دون علم أهلها، لكن ندى أعلنت ضيقها من موقفه وانصرفت، ورفضت الرد على مكالماته.

من ناحية أخرى علمت ليلى، التي تلعب دورها الفنانة رانيا فريد شوقي أن سامح يحب ابنتها ندى.

يذكر أن مسلسل "نقطة ضعف" بطولة جمال سليمان وهالة فاخر وروجينا ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج "أحمد شفيق".

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