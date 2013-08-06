السديس يشكر رجال الأمن على جهودهم في خدمة المعتمرين

عبدالله الذبياني (مكة المكرمة)

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور عبدالرحمن السديس مساء أمس، رسالة شكر وتقدير لرجال الأمن العاملين في قوة امن الحرم المكي الشريف عبر الجهاز اللا سلكي لقائد أمن الحرم المكي الشريف اللواء يحيى الزهراني، وذلك مباشرة الى رجال الأمن العاملين في الميدان، والتي شكرهم فيها على ما بذلوه من جهود هم وزملاؤهم من رجال الأمن في القطاعات الاخرى المشاركة في حفظ وراحة امن المعتمرين والزوار خلال الفترة الماضية من هذا الشهر الكريم، مشيرا إلى أنها كانت محل تقدير واحترام الجميع وتحقيق تطلعات ولاة الأمر (حفظهم الله) من تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين وتهيئتهما للطائفين والقائمين والركع السجود.كما حثهم الدكتور السديس فيها على بذل المزيد من الجهود خلال المدة المتبقية من هذا الشهر الكريم للظهور بالمظهر اللائق والملائم لما تبذله الدولة ـ وفقها الله ـ وما يوجه به ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ في تهيئة الحرمين الشريفين للقاصدين والمرتادين من المعتمرين والمصلين، مثنيا على جهود العاملين الميدانيين في شؤون الحرمين الشريفين لخدمة قاصدي بيت الله العتيق.وكان الدكتور السديس قد تفقد خلال جولة ميدانية، الخدمات المقدمة للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، حيث التقى فيها عددا من العاملين الميدانيين من موظفي الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، والذين حثهم على تقديم أرقى مستوى من الخدمة لضيوف الرحمن، خلال ما تبقى من هذا الشهر الكريم، حيث رافقه خلالها قائد قوة امن الحرم المكي الشريف اللواء يحيى بن مساعد الزهراني.