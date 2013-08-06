اختتام أنشطة البرنامج الدعوي «الصيد العزيز من وقف الملك عبدالعزيز»

واس (مكة المكرمة)

اختتمت، أمس، فعاليات البرنامج الدعوي (الصيد العزيز من وقف الملك عبدالعزيز) التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفرع أجياد، بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة ضمن منظومة «البرامج الدعوية بمنطقة الحرم»، خلال الفترة من الحادي عشر حتى الرابع والعشرين من شهر رمضان الحالي بمصلى وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين المطل على المسجد الحرام، بحضور المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع.وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.أشاد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع بالجهود المباركة التي بذلت من قبل القائمين على هذا البرنامج الذي يقام بجوار بيت الله الحرام، داعيا الله ــ تبارك وتعالى ــ أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء على ما قدموه من محاضرات دينية توعوية، وأثنى على الجهود الدعوية التي ينفذها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفرع أجياد، شاكرا لإمارة منطقة مكة المكرمة رعايتها وعنايتها واهتمامها وتيسيرها أمر كل نشاط من هذه الأنشطة المباركة وللقائمين على هذه الأنشطة المباركة.ومن جانبه، أوضح مدير مركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة محمد مرزا عالم، في كلمته، أن السعي لاجتماع الكلمة وتآلف القلوب مما يعين على نجاح الجهود الدعوية ونشاطها، فيجب على العلماء والدعاة أن يسعوا لتحقيق اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، مشيرا إلى أن من أسباب نجاح الدعوة أيضا العدل في الأقوال والأفعال والأخذ بجميع النصوص والتوسط والاعتدال بين الجفاء والغلو.ومن ناحيته، أكد المشرف التنفيذي على البرامج الدعوية بمنطقة الحرم الدكتور عصام بن هاشم الجفري، في كلمته، أهمية العمل في الدعوة إلى الله وفق الأصول الشرعية والأنظمة المرعية وتطويره في كل عام ليقدم لضيوف الرحمن في العالم الإسلامي أفضل ما نملك من خبرات.