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متطوعو الكشافة يلبون طلبات المعتكفين داخل الحرم

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متطوعو الكشافة يلبون طلبات المعتكفين داخل الحرم متطوعو الكشافة يلبون طلبات المعتكفين داخل الحرم

 عبدالله الذبياني (مكة المكرمة)

يواصل أفراد نادي جمعية الكشافة، جهودهم في خدمة المعتمرين والزوار والصوام والمعتكفين بالحرم المكي الشريف، حيث يعملون على الإرشاد والتوجيه والتنظيم داخل الحرم وفي صحن الطواف وفي المسعى، ويساهمون خلال فترة الافطار في توزيع المياه والرطب على سفر الصائمين، كما يلبون طلبات المعتكفين داخل الحرم.وبين مسؤول النادي خالد العيسى، انهم باشروا العمل منذ بداية العشر الأواخر حيث التحقوا بمختلف قطاعات الجمعية التي تعمل بالمسجد الحرام منذ بداية الشهر وفق خطة زمنية للجمعية.واكد العيسى، ان المشاركين أظهروا تميزا وروحاً عالية وهم يتطوعون في خدمة الصوام والمعتمرين والعاكفين، وانهم يجدون الثناء والتقدير والدعاء من الجميع والاشادة بجهودهم، وقال ان العمل التطوعي هو اساس العمل الكشفي وان هذا العمل فرصة لتعزيزه لدى أفراد النادي.

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