250 شابا يتسابقون لمعايدة زوار بيت الله الحرام بالتمر والطيب

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

يعتزم برنامج «شباب مكة في خدمتك» إطلاق نشاطه السنوي بمعايدة المصلين في المسجد الحرام، بعد أن قدم خدماته التطوعية لزوار المسجد الحرام طيلة شهر رمضان، خلال صلاة العيد. وينطلق أكثر من 200 شاب وبمشاركة 50 شبلاً لمعايدة المصلين بتوزيع كروت المعايدة وتوزيع التمر والطيب، وقد لقي هذا البرنامج الشبابي إعجاب المصلين.ومن جهته أوضح مدير برنامج شباب مكة في خدمتك خالد الوافي، أن نشاط معايدة المصلين أحد الأنشطة السنوية خلال أيام عيد الفطر المبارك، إضافة إلى حملات معايدة الأيتام والمرضى وكبار السن والمساجين، تأتي كخطوة تفاعلية شبابية لغرس البسمة في شفاه أهل مكة المكرمة، وخاصة ممن يحتاج إلى عطف ورعاية في مثل هذه الأيام.