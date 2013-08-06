اكتمال الاستعدادات الأمنية والخدمية في المسجد الحرام

سلمان السلمي (مكة المكرمة)

يتوقع أن يشهد المسجد الحرام مساء اليوم، توافد اكثر من مليوني مصل ليشهدوا ليلة ختم القرآن، حيث يتوقع أن يتوافد المصلون من بعد صلاة العصر لتناول إفطارهم وصلاة المغرب، وانتظار صلاة العشاء والتراويح ودعاء ختم القرآن الكريم، والذي يحرص عدد كبير من سكان مكة المكرمة وجدة والمناطق المحيطة بها، إضافة الى المعتمرين والزوار المتواجدين في مكة المكرمة على حضوره.وأفادت متابعات «عكاظ»، أن الاجهزة الخدمية استعدت بكامل طاقتها سواء الاجهزة الامنية أو الخدمية الاخرى في رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتقديم كافة الخدمات لتسهيل أداء المعتمرين لصلاتهم وسط اجواء روحانية وخدمات متكاملة، حيث تعتبر هذه الليلة هي الليلة الأخيرة التي ستشهد كثافة بشرية كبيرة في المسجد الحرام، ويتوقع ان تبدأ مغادرة المعتمرين بعدها مكة المكرمة عائدين إلى اهاليهم بعد ان من الله عليهم بتأدية العمرة والصلاة في المسجد الحرام.وكانت اللجنة الدائمة للافتاء قد أكدت في فتواها ان دعاء ختم القرآن ليس فيه بأس، ولم يزل أهل العلم يفعلونه من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، ولا حرج في ذلك وليس فيه بدعة، فإن شاء ختم الامام في أول التراويح، وإن شاء ختم في أثنائها، والختمة ليس لها محل محدود، سواء يختم في أول التراويح أو في أثنائها أو في آخرها، المقصود إذا انتهى من القرآن يختم، إذا انتهت القراءة يختم في الركعة المناسبة، إذا انتهى في أول التراويح ختم في أولها، إذا أكمل القرآن في أول التراويح أو في آخره يختم ولا بأس.