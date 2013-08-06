رفع جودة الخدمات.. وضبط 900 بائع متجول

مصادرة وإتلاف 150 كيلو تمور و 300 لتر زيت قلي .. بلدية أجياد:

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

نفذت الفرق الرقابية ببلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة عددا من الحملات التفتيشية على المحلات الغذائية والمطاعم والكافتيريات لتفقد تجهيزاتها، للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية بها ومدى التزامها بشروط الاصحاح البيئي، حيث نتج عن ذلك مصادرة وإتلاف 150 كيلو من التمور والفواكه المجففة سيئة التخزين ، كما تمت مصادرة 200 قطعة من الأواني القديمة والتالفة ، كما تمت مصادرة وإتلاف أكثر من 300 لتر من زيوت القلي غير الصالحة لكثرة استخدامها، وذلك بعد أن استخدمت البلدية الأجهزة المساعدة في ضبط المخالفات الصحية كجهاز قياس صلاحية الزيت وتم فحص اكثر من 100 عينة زيت .أوضح ذلك المهندس عبدالله الزايدي رئيس بلدية اجياد الفرعية، مبينا أن البلدية تكثف نشاطها في مراقبة المواد الغذائية خلال هذه الفترة التي يتزايد فيها تواجد الزوار، اضافة الى الاجواء الحارة التي تتميز بها مكة المكرمة حماها الله والتي تتطلب تشديد الرقابة على المواد الغذائية.من جهته أكد مدير إدارات الخدمات في بلدية اجياد الفرعية علي بن عوض المالكي، ان البلدية حريصة على رفع جودة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين، انطلاقا من توجيهات امين العاصمة المقدسة ومتابعة شخصية من قبل رئيس بلدية اجياد الفرعية.وقال المالكي، إنه وفي إطار جهود البلدية ومشاركتها مع لجنة مكافحة الظواهر السلبية المشكلة برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة فقد تم القبض على عدد 992 من البائعة الجائلين ومصادرة اكثر من 6771 قطعة من الخردوات المتنوعة من الملبوسات والعربات والأواني وعبوات زمزم المعبأة و الفارغة.