دراسة معدلات الرحلات المتولدة من مساكن المعتمرين

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

يجري معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة ام القرى، دراسة عن معدلات الرحلات المتولدة من الفنادق ومساكن المعتمرين والحجاج للباحث الدكتور محمد بن سالم باضبعان.وأكد الدكتور باضبعان، أن مدينتي مكة المكرمة تشهدان تطورا عمرانيا كبيرا ونمو سكانيا ملحوظا، مشيرا إلى أنها تستقبل أعدادا كبيرة من المعتمرين والحجاج خلال شهر رمضان المبارك وفترة الحج، حيث تعتمد دراسات النقل والمرور للفنادق ومساكن المعتمرين والحجاج على تقدير عدد الرحلات المتولدة خلال ذروة موسمي رمضان والحج على قيم مستقاة من خصائص وسلوكيات مرتادي المشاريع القائمة المماثلة، مشيرا إلى أن هذه القيم تساعد في حساب الرحلات القادمة والمغادرة وفي احتياجات المشروع من حافلات كإحدى وسائل النقل من والى المشروع وكذلك في معرفة عدد المواقف المطلوبة للمشروع. وقال الدكتور باضبعان، إن اعتماد تلك الدراسات المرورية للفنادق والمساكن على قيم متقادمة، سيؤثر بلا ريب في نتائج هذه الدراسات التي قد لا تعطي أرقاما اقرب للواقع، وتقادم القيم المتوفرة حاليا يجعل من الضرورة تحديثها لمواكبة المتغيرات التي طرأت على سلوكيات وخصائص مرتادي الفنادق والمساكن الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى المتغيرات الأخرى بمكة المكرمة من فتح باب العمرة والنمو والتغير العمراني والسكاني. وقال الدكتور باضبعان، إن الدراسة ستعتمد في منهجيتها على اختيار منشآت قائمة بمكة المكرمة لدراسة سلوكيات النزلاء وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية ودراسة تنقلاتهم المختلفة من والى الفنادق والمساكن ورحلاتهم إلى الحرم، كما ستهتم بنسب الإشغال لمواقف السيارات في هذه المنشآت وطاقتها الاستيعابية وحجم الطلب عليها خلال موسمي رمضان والحج.