جوارديولا: خبرتي في التدريب قليلة

برلين، (إفي): اعترف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني بأنه لا يتمتع بخبرة تدريبية كبيرة، حيث أن عمره في هذه المهنة لا يتجاوز خمسة اعوام.

وأوضح جوارديولا عقب صعود فريقه للدور الثاني في بطولة كأس ألمانيا بعد الفوز الكاسح على ريدين من الدرجة الرابعة (5-0) "لازلت في الـ42 من عمري، بالكاد أعمل في التدريب منذ خمسة اعوام، خبرتي مازالت قليلة ومن المؤكد أن أمامي الكثير لأتعلمه".

وأعرب مدرب برشلونة السابق عن سعادته بالفوز اليوم، مشيرا الى أن "الأدوار الإقصائية شديدة الخطورة"، ومن المعتاد أن تخرج فرق كبيرة أمام فرق صغيرة، مبينا "شاهدنا كيف خرجت أربعة فرق تنتمي للبوندسليجا من الدور الثاني بالكأس".

وشدد بيب على أنه مطالب بالفوز بكل شئ بعد أن حقق الفريق البافاري الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي (دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس المحليين) تحت قيادة المعتزل يوب هاينكس، مؤكدا "سأتحمل هذا الضغط الذي سيزيد بسبب تاريخي التدريبي مع البرسا".