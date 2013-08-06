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رئيس الحكومة الليبية يقوم بزيارة مفاجئة للجزائر

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رئيس الحكومة الليبية يقوم بزيارة مفاجئة للجزائر رئيس الحكومة الليبية يقوم بزيارة مفاجئة للجزائر

كتب : الأناضول الثلاثاء 06-08-2013 00:43

وصل رئيس الليبية علي زيدان، مساء أمس، إلى الجزائر، في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها للتباحث حول مسائل ثنائية وإقليمية، حسب بيان للحكومة الجزائرية.

وذكر البيان أن "الوزير الأول عبد المالك سلال الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أجرى يوم الاثنين محادثات مع نظيره الليبي علي زيدان الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر"، دون الإعلان عن مدة الزيارة.

وأضاف البيان المقتضب أن المسؤولين "تطرقا خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء الوفدين إلى مسائل ذات اهتمام مشترك وكذا مسائل ثنائية وإقليمية".

ولم يعلن عن زيارة زيدان في وقت سابق كما انها لم تكن مبرمجة ضمن أجندة الحكومة الجزائرية.

وجاءت هذه الزيارة في وقت تعرف فيه ليبيا وتونس القريبتين من الجزائر حالة تدهور أمني، بفعل تزايد أحداث الاغتيال والتفجير وكذا تحركات مكثفة للعناصر "الجهادية" عبر حدود البلدان الثلاثة.

وتعد الزيارة الثالثة لعلي زيادن منذ وصوله الحكم بعد تلك التي قام بها مطلع أبريل الماضي، وقبلها في شهر ديسمبر توجت ببيان مشترك أعلن البلدان من خلاله "رغبتهما قي تعزيز التعاون والتنسيق والحوار".

كما تعهدت كل من الجزائر وليبيا بتعزيز الأمن على امتداد حدودهما المشتركة ومنع "استخدام أراضيهما للهجوم أو تهديد" جيرانهما.

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