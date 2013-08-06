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الرئيس اليمني يلتقي قيادات جنوبية في السعودية

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الرئيس اليمني يلتقي قيادات جنوبية في السعودية الرئيس اليمني يلتقي قيادات جنوبية في السعودية

كتب : أ ش أ الثلاثاء 06-08-2013 01:04

قال مصدر فى الحراك الجنوبي، إن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، المتواجد حاليا في ، التقى مع حيدر العطاس، وصالح عبيد أحمد، أحد قيادات الحراك في الخارج، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع والحوار الوطني الشامل.

وكان حيدر أبو بكر العطاس قد رفض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، الذي انطلق في العاصمة صنعاء في 18 مارس من العام الجاري، بمشاركة 565 ممثلا لمختلف القوى السياسية في البلاد.

يذكر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سبق والتقى مع حيدر العطاس في دولة قطر مطلع العام الجاري.

وعاد الرئيس هادي السبت الماضي إلى السعودية قادما من واشنطن بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية استغرقت أكثر من أسبوع.

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