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أهالي حي أول طنطا يتجمهرون بعد انقطاع المياه 18 ساعة متواصلة

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أهالي حي أول طنطا يتجمهرون بعد انقطاع المياه 18 ساعة متواصلة أهالي حي أول طنطا يتجمهرون بعد انقطاع المياه 18 ساعة متواصلة

كتب : رفيق ناصف وأحمد فتحي منذ 13 دقيقة

نظم في الساعات الأولى من صباح اليوم، العشرات من أهالي وسكان مناطق سيجر وترعة الشيتي والعجيزي وحافظ وهبي بمدينة طنطا، وقفة أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجا على انقطاع المياه عن منازلهم لأكثر من 18 ساعة متواصلة منذ فجر أمس.

وعبر الأهالي عن غضبهم واستيائهم من انقطاع المياه خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، واستخدموا مكبرات الصوت بالمساجد لتجميع المواطنين لتنظيم الوقفة، خاصة أن استخدام المياه يزيد في هذه الأيام استعدادا لعيد الفطر.

وأكد اللواء السعيد عبدالمعطي السكرتير العام للمحافظة والقائم بأعمال المحافظ، أنه تم الاتصال بمسؤولي شركة المياه وجار معالجة الأعطال، وتن التنبيه على جميع المسؤولين بأنه إذا حدث عطل أو يتم عمل صيانة لابد من مخاطبة الأهالي ليأخذوا احتياطاتهم.

وقال اللواء عبدالرؤوف إبراهيم رئيس مدينة طنطا، إنه يوجد عطل رئيسي أدى إلى انقطاع المياه، لكن العمل على إصلاحه مستمر لحين الانتهاء منه.

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