رئيس "ماسبيرو" الجديد لـ"الوطن": إحالة مخالفات عبد المقصود ورجاله إلى جهات التحقيق إذا ما ثبتت صحتها

كتب : رضوى هاشم الإثنين 05-08-2013 23:32

أكد عصام الأمير رئيس التليفزيون السابق، أنه تم تكليفه رسميا برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، خلفا لشكرى أبو عميرة.

وقال الأمير، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن هدفه خلال الفترة القادمة هى العودة بالتليفزيون المصرى إلى الريادة التى افتقدها خلال الفترة السابقة، والعمل بشكل مهنى بعيدا عن الأجندات والمكالمات الهاتفية التى تملي على القائمين طريقة العمل داخل مبنى التليفزيون مشيرا، إلى أنه سيتعامل مع جميع العاملين بالمبنى بصفتهم مصريين بلا أجندات أو تيارات أو أحزاب تحدد هويتهم، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه سيستبعد كل من تولى منصب بدون وجه حق خلال الفترة السابقة "سواء كان إخوانا إو من أي تيارات أخرى".

وعن المخالفات التى شابت العمل داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى الفترة التى أعقبت تولى صلاح عبد المقصود وزارة الإعلام، أكد الأمير أن القانون "سيكون هو الفيصل، وجميع المخالفات سيتم إحالتها إلى جهات التحقيق المخصتصة لاتخاذ ما يلزم على الجميع بما فيهم أنا شخصيا، إذا ما ثبت وجود أية مخالفات شابت عملى أثناء توليتي منصب رئيس التليفزيون".

وأشار الأمير إلى وجود حركة تغييرات شاملة تصدر قريبا، وتشمل عددا كبيرا من المناصب القيادية فى "ماسبيرو".