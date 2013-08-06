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كيم كارداشيان تستعد لإطلاق مجموعة أزياء للأطفال وابنتها "نجمة الحملة"

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كيم كارداشيان تستعد لإطلاق مجموعة أزياء للأطفال وابنتها "نجمة الحملة" كيم كارداشيان تستعد لإطلاق مجموعة أزياء للأطفال وابنتها "نجمة الحملة"

كتب : عمرو عز الدين الإثنين 05-08-2013 23:44

تستعد نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، والتي أنجبت طفلتها نورث ويست منذ ما يقرب من شهر، لإطلاق مجموعة أزياء مخصصة للأطفال، ستكون هي الأولى من نوعها في مجال الأزياء الخاص بخطوط كارداشيان.

صرح بذلك صديقها مصمم الأزياء لويد كلين، كما قال إنه من المتوقع أن تكون ابنتها نورث ويست، والتي أنجبتها منذ شهر من خليلها مطرب الراب الأسمر كاني ويست، هي نجمة الحملة، وسيكون لها "ملصقا ضخما".

وفي ذات الوقت فإن مصمم الأزياء الفرنسي لويد كلين، المولود بكندا، يخطط لإطلاق فرع جديد لمجموعته يختص بالأطفال، ما يعزز نظرية التعاون بينه وبين كيم كارداشيان في هذا المجال.

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