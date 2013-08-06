تحسن إنتاج النفط الليبى والحكومة تعمل على إنهاء الإضرابات

قال وزير النفط الليبى عبد البارى العروسى، اليوم الاثنين، إن إنتاج ليبيا من الخام تحسن إلى حوالى 700 ألف برميل يومياً، وإن الحكومة تعمل على إنهاء الاحتجاجات فى المنشآت النفطية.

وأبلغ العروسى مؤتمراً صحفياً، أن الإنتاج سيصل إلى 800 ألف برميل يومياً بعد عيد الفطر.

كان العروسى قال الأسبوع الماضى، إن الإضرابات والاحتجاجات فى مرافئ النفط الرئيسية خفضت الإنتاج إلى 330 ألف برميل يومياً من 1.4 مليون.

وقال وزير النفط إن مرافئ السدر ورأس لانوف والزويتينة لتصدير النفط مازالت مغلقة بسبب الإضرابات.

وقالت مصادر بالصناعة، إن صادرات النفط ظلت عند نصف معدلاتها الطبيعية، اليوم، حيث بلغ حجم الشحنات حوالى 425 ألف برميل يومياً.