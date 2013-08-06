بيرنز يمدد مهتمه مجددا وماكين يلتقي السيسى والبرادعى غدا

يجرى وفد الكونجرس الامريكى الذى يضم السيناتور جون ماكين والسيناتور ليندسى جراهام عضوى لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالكونجرس سلسلة لقاءات مكثفة يوم غد الثلاثاء تتضمن لقاء كل من الرئيس المؤقت عدلى منصور و النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسى.

وصرح مصدر أمريكى مسئول لوكالة انباء الشرق الاوسط بأن ماكين وجراهام سيلتقيان كذلك الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء وممثلين للتحالف الوطنى لدعم الشرعية بالاضافة للقاءات مع عدد من الرموز السياسية الاخرى قبل أن يغادر القاهرة فجر الأربعاء .

ويشير المحرر الدبلوماسى لوكالة انباء الشرق الاوسط الى ان زيارة ماكين وجراهام ستتزامن مع تمديد نائب وزير الخارجية الامريكى وليام بيرنز مهمته فى مصر مجددا لفترة غير محددة ( مفتوحة) فى اطار تكليف من وزير خارجيته جون كيرى لمواصلة لقاءاته المكثفة مع العديد من الشخصيات المصرية لمناقشة ” كيف يمكن تهدئة التوتر الموجود وتجنب مزيد من العنف وتسهيل عملية متكاملة من شأنها مساعدة مصر فى انجاح الفترة الانتقالية.

أ ش أ