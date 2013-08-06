أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بيرنز يمدد مهتمه مجددا وماكين يلتقي السيسى والبرادعى غدا

Google+ Print
بيرنز يمدد مهتمه مجددا وماكين يلتقي السيسى والبرادعى غدا بيرنز يمدد مهتمه مجددا وماكين يلتقي السيسى والبرادعى غدا

يجرى وفد الكونجرس الامريكى الذى يضم السيناتور جون ماكين والسيناتور ليندسى جراهام عضوى لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالكونجرس سلسلة لقاءات مكثفة يوم غد الثلاثاء تتضمن لقاء كل من الرئيس المؤقت عدلى منصور و النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسى.

وصرح مصدر أمريكى مسئول لوكالة انباء الشرق الاوسط بأن ماكين وجراهام سيلتقيان كذلك الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء وممثلين للتحالف الوطنى لدعم الشرعية بالاضافة للقاءات مع عدد من الرموز السياسية الاخرى قبل أن يغادر القاهرة فجر الأربعاء .

ويشير المحرر الدبلوماسى لوكالة انباء الشرق الاوسط الى ان زيارة ماكين وجراهام ستتزامن مع تمديد نائب وزير الخارجية الامريكى وليام بيرنز مهمته فى مجددا لفترة غير محددة ( مفتوحة) فى اطار تكليف من وزير خارجيته جون كيرى لمواصلة لقاءاته المكثفة مع العديد من الشخصيات المصرية لمناقشة ” كيف يمكن تهدئة التوتر الموجود وتجنب مزيد من العنف وتسهيل عملية متكاملة من شأنها مساعدة مصر فى انجاح الفترة الانتقالية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"