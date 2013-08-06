أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصدر قضائي : وفاة المستشار الذي يتولى التحقيق مع الشاطر طبيعية

Google+ Print
مصدر قضائي : وفاة المستشار الذي يتولى التحقيق مع الشاطر طبيعية مصدر قضائي : وفاة المستشار الذي يتولى التحقيق مع الشاطر طبيعية

نفى مصدر قضائي ما تردد حول وفاة المستشار محمد أسامة رئيس النيابة الذي تتولى التحقيق مع المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين ، أن تكون بشكل جنائي .

وأكد المصدر في تصريح خاص لوكالة (أونا) ” إن المستشار توفى بشكل طبيعي تماما ، وأن ما يتردد إشاعات ينشرها الجماعات الدينية و الغرض منها ترهيب مؤسسة القضاء والنيابة التي تتولى التحقيق مع مسئولي جماعة الإخوان والمؤيدين لمحمد مرسي الرئيس المعزول ” .

وكانت الاعلامية بثينة كامل قد صرحت خلال تغريدة بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن “ رئيس النيابة الذي تولى التحقيق مع خيرت الشاطر و سجنه 15 يوما على ذمه التحقيق وجد مقتولا فى منزله ” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا