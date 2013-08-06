مصدر قضائي : وفاة المستشار الذي يتولى التحقيق مع الشاطر طبيعية

نفى مصدر قضائي ما تردد حول وفاة المستشار محمد أسامة رئيس النيابة الذي تتولى التحقيق مع المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين ، أن تكون بشكل جنائي .

وأكد المصدر في تصريح خاص لوكالة (أونا) ” إن المستشار توفى بشكل طبيعي تماما ، وأن ما يتردد إشاعات ينشرها الجماعات الدينية و الغرض منها ترهيب مؤسسة القضاء والنيابة التي تتولى التحقيق مع مسئولي جماعة الإخوان والمؤيدين لمحمد مرسي الرئيس المعزول ” .

وكانت الاعلامية بثينة كامل قد صرحت خلال تغريدة بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن “ رئيس النيابة الذي تولى التحقيق مع خيرت الشاطر و سجنه 15 يوما على ذمه التحقيق وجد مقتولا فى منزله ” .