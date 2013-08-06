موقع جامعة جنوب الوادى يحتل المركز 357 عالميا

قال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى أن الموقع الإلكترونى للجامعة واصل تقدمه خلال الستة أشهر الماضية حيث أظهرت المؤشرات أن موقع الجامعة قد سبق 357 جامعة على المستوى العالمى وعلى المستوى العربى تقدم ترتيبها من 79 إلى 72 وعلى مستوى الجامعات الأفريقية تحسن ترتيبها من المرتبة 81 إلى المرتبة 71.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الموقع قد سبق له الحصول على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية بنسبة 100%، منوها بأن هذه النتيجة تقيمها مؤسسة ويبوميتريكس المؤشرات العالمية للجامعات يوليو2013 وهوالمؤشر الذى يقيس جودة الخدمات التعليمية والبحثية لأكثر من عشرين ألف جامعة حول العالم.