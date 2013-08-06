الأحزاب المدنية تصلى العيد فى دوران النصر بكفر الشيخ صلاة العيد

عقدت القوى الثورية والشعبية والحركات السياسية والأحزاب المدنية اجتماعاً بمقر حزب المصريين الأحرار بكفر الشيخ، وقرروا أداء صلاة العيد بدوران النصر "دوران المحافظة"، لأول مرة فى تاريخ المحافظة، وعقب الاجتماع توجه عدد من ممثليهم لمدير الأمن، حيث تقدمت القوى الثورية والأحزاب اللبرالية بمذكرة للواء أسامة متولى مدير أمن كفر الشيخ.

وأضافت القوى الثورية والشعبية، أنه تم تقسيم الميدان لقسمين الأول لصلاة النساء بشارع المحكمة بالجانبين وشارع النجدة، والثانى مصلى الرجال بشارع الجيش والخليفة والاستاد، مع مراعاة عدم دخول أى مركبات أو درجات بخارية داخل ميدان الصلاة.

وطالبت القوى الثورية من مدير الأمن تأمين الميدان من خمسة اتجاهات من خلال قوات الأمن واللجان الشعبية مع الأحزاب ورجال الجيش، وسيتم طبع كرنيهات للجان الشعبية سيحملونها صباح العيد.

وأضافت القوى الثورية أن ليلة العيد سيتم الإعلان عن إقامة صلاة العيد بدوران النصر عبر مكبرات الصوت .

ووقع على المذكرة مندوبو الأحزاب والقوى الثورية، الدكتور إبر اهيم الشربينى "حزب النصر"، وأحمد عبد المولى "اللجنة الشعبية بكفر الشيخ" ووليد سليمان "حزب المصريين الأحرار" مجدى عزف "التيار الشعبى"، وياسين محمد أبو الفتوح "حزب الكرامة" وماجد الشرقاوى "الحركة الوطنية للتغيير" عاطف أنور إبراهيم "اللجنة الشعبية بكفر الشيخ" وإبراهيم داوود "غرفة شركات السياحة بالدلتا".

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