جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 4 كيلوجرامات كريستال

أحبط مفتشو جمارك دبي في مطار دبي الدولي محاولة تهريب أكثر من 4 كيلوجرامات لمادة الكريستال المخدرة، بحقيبتي سفر لمسافر آسيوي خلال قدومه إلى الدولة، حيث كان يعتزم ترويجها في السوق المحلي.

وأوضح علي المقهوي مدير إدارة عمليات المطارات في جمارك دبي أن مفتشي جمارك دبي في مبنى المطار رقم 2، ومن خلال خبرتهم في لغة الجسد، وما يتمتعون به من حسٍ أمني عالٍ، اشتبهوا في المسافر الذي كان قادما من دولته الآسيوية، حينما لاحظوا على تصرفاته علامات قلق وارتباك، فتم تركيز المراقبة الجمركية عليه حتى وصوله إلى نقطة التفتيش، وبسؤاله عن محتويات حقائبه أفاد بأنها عبارة عن ملابس وأمتعة شخصية، فطُلب منه وضعها على جهاز فحص الأمتعة، وخلال تمريرها أظهرت صور الجهاز وجود كثافة غير عادية في أطراف الحقيبتين، مما استدعى تفتيشهما يدوياً.

وخلال عملية التفتيش اليدوي وجد المفتشون الجمركيون جيوباً سرية في دعامات الحقيبتين، عثر بداخلها على 4.1 كيلو جرامات لمادة الكريستال المخدرة، بمعدل 2.15 كيلو جرام في أطراف الحقيبة الأولى، و1.96 في الحقيبة الثانية.

وأثناء عملية التحقيق التي أجريت معه من قبل موظفي التحقيق بإدارة عمليات المطارات، اعترف المسافر بحيازته لهذه المواد المخدرة وأنه جلبها من بلده، وكان يعتزم بيعها في السوق المحلي، فتم تحرير محضر ضبط للمسافر، وتسليمه مع المواد المضبوطة والمعلومات التي أدلى بها إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين جمارك دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واللاحقة.

وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود جمارك دبي في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات وغيرها من المواد الممنوعة والمحظورة، انطلاقاً من مسؤوليتها كخط حماية أول للمجتمع، وبالاعتماد على كادر وطني من المفتشين المؤهلين الذين يتم إلحاقهم باستمرار في دورات متخصصة في لغة الجسد وكيفية التعرف على المخدرات والأساليب المحتملة للتهريب، والتعامل مع هذه الضبطيات والتحقيق مع المتهمين فيها، مشيراً إلى استقطاب الدائرة لأحدث أجهزة فحص وتفتيش الحقائب ومتعلقات المسافرين، بما يساعدها بنجاح على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية ودورها في حماية المجتمع جنباً إلى جنب مع حرصها على تيسير إجراءات مرور المسافرين والبضائع في وقت قياسي.