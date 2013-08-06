اقتصادية أبوظبي تنظم حملة «فطورهم علينا»

نظمت لجنة المسؤولية المجتمعية في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي حملة "فطورهم علينا" ضمن مشروع "إفطار صائم" وتماشيا مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بإطلاق "يوم زايد للعمل الإنساني" في الـ19 من شهر رمضان من كل عام احياء لذكرى الوالد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وتولت لجنة المسؤولية المجتمعية في الدائرة تنظيم الحملة بمساعدة موظفي الدائرة الذين قدموا التبرعات والمساهمات المادية لدعم الحملة ما ساهم في توفير حوالي 700 وجبة إفطار وزعها متطوعون من موظفي الدائرة في عدد من خيام إفطار الصائمين في مركز مدينة أبوظبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر.

وقال راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والاحصاء بالإنابة رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية في الدائرة في تصريح له بهذه المناسبة إن الحملة تأتي في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تخليد وإحياء ذكرى المغفور له الشيخ زايد "طيب الله ثراه" وتشجيعا لأبناء هذا الوطن والمقيمين عليه لمواصلة البذل والعطاء خلال رمضان المبارك وبقية شهور العام.

ومن جانبهم أعرب موظفو دائرة التنمية الإقتصادية - أبوظبي عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه الحملة تشجيعا للتواصل والتآلف مع مختلف شرائح المجتمع.

وشهدت الحملة مشاركة عدد من الموظفين من غير المسلمين العاملين في الدائرة ما يؤكد سماحة الإسلام ووصول رسائله الرمضانية إلى البشر جميعا على اختلاف أعراقهم ودياناتهم.