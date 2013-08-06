"محمد بن راشد للإسكان" تنظم أمسية رمضانية لموظفيها

نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مؤخرا أمسية رمضانية لموظفي المؤسسة في نادي البادية للجولف بدبي، بحضور سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وانطلاقاً من حرصها ورعايتها لكوادرها البشرية وزرع روح التعاضد والتواصل بين موظفيها من مختلف المستويات الوظيفية والجنسيات بالإضافة الى تحقيق أعلى معدلات الرضا للموظفين عبر المبادرات والأنشطة الثقافية والمجتمعية، بحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد كبير من الموظفين.

توثيق الروابط

وأكد سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان حرص المؤسسة على تنظيم مثل هذه اللقاءات والبرامج الاجتماعية التي تسهم في توثيق روابط العلاقات بين فريق العمل بالمؤسسة، وتعطي دفعة لسير العمل الأمر الذي ينعكس إيجابيا على أداء العاملين فيها، وأثنى قرقاش على جهود كافة العاملين، وعلى التطور الذي حققته المؤسسة خلال الأعوام السابقة التي تشكل عمر المؤسسة وأرجع كل ما تحقق من نجاحات إلى جهود القائمين والعاملين في المؤسسة.

كما حثهم على مواصلة عملهم الدؤوب والمخلص خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن شهر رمضان هو فرصة للإبداع وإطلاق الطاقات الإيجابية والتحلي بفضيلة الصبر والإخلاص. ومن جهته، أشار هيثم عبدالرحمن الخاجة مدير مكتب الاتصال المؤسسي والتسويق بالمؤسسة، أن الأمسية تأتي تماشيا مع أهداف المؤسسة في تعزيز التواصل وبناء علاقات اجتماعية متميزة بين كافة الموظفين في ظل الأجواء الرمضانية والتراحم التي يؤكد عليها شهر رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم الذي جعل الله عز وجل من أهم أهدافه بث التواصل والتراحم بين الناس.