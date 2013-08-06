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شرطة الدقداقة تشارك في توزيع 2000 وجبة على السائقين والعمال

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شرطة الدقداقة تشارك في توزيع 2000 وجبة على السائقين والعمال شرطة الدقداقة تشارك في توزيع 2000 وجبة على السائقين والعمال

شارك مركز شرطة الدقداقة الشامل برأس الخيمة بالتعاون مع مكتب السفينة للسفريات في توزيع 2000 وجبة إفطار خفيفة على السائقين والعمال ضمن منطقة اختصاصه، وتأتي الخطوة في إطار المشاركة المجتمعية مع كافة الجهات وأفراد المجتمع بهدف الوصول إلى مجتمع آمن وخال من الحوادث المرورية وحفاظاً على أرواح أفراده.

وأشار النقيب سالم بورقيبة مدير فرع المرور والدوريات بمركز شرطة الدقداقة الشامل والذي ترأس الوفد إلى أن مشاركة المركز تعد من ضمن العديد من المشاركات المجتمعية الإنسانية مع مختلف الجهات بالإمارة، تجسيداً لمفهوم التعاون الفعال بين الجانبين وتعزيز العلاقة والثقة بين الجهاز الشرطي والمجتمع، وتعد هذه المشاركة الأكبر من نوعها على مستوى الإمارة منذ بداية شهر رمضان الكريم من جانب مكتب السفينة، وذلك ضمن برنامج القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الذي يستمر طوال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع عدة جهات خيرية وإنسانية لمنع وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن إسراع السائق للحاق بموعد الإفطار.

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